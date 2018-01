Gol fabulos in prima zi a anului. Lingard a marcat fantastic in victoria lui Manchester United contra celor de la Everton - VIDEO

Lingard a dat tonul noului an cu un gol fabulos, marcat in victoria lui Manchester United contra celor de la Everton, scor 2 la 0. Pogba a fost cel care a condus jocul diavolilor rosii. Francezul a pasat decisiv si la reusita lui Martial.

Tot ieri, Liverpool a reusit o victorie de infarct contra lui Burnley, scor 2 la 1. Cormoranii au marcat golul decisiv in prelungirile partidei, dupa ce Mane a inscris fabulos in minutul 61. Pentru Burnley a marcat Gudmindsson. A fost a treia victorie consecutiva pentru Liverpool. In urmatoarea etapa, trupa lui Klopp intalneste liderul Manchester City.