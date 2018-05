Gol fabulos pentru Alexandru Dedov in campionatul Azerbaidjanului. Mijlocasul nationalei Moldovei a marcat cu un sut in forta de la aproximativ 20 de metri - VIDEO

Alexandru Dedov l-a invins pe portarul celor de la Sumqayit cu un sut splendid din afara careului. Astfel, Dedov, care s-a transferat la echipa Zire in aceasta iarna, a ajuns la 4 reusite in campionatul Azerbaidjanului. A fost golul de 1 la 1. Gazdele au condus inca in debutul partidei.

Echipa lui Dedov a smuls victoria chiar la ultima faza a meciului, cu un gol inscris in minutul 94. Dupa victoria de ieri, Zire a incheiat sezonul pe locul 4 in campionat si a ratat sansa de a evolua in cupele europene.