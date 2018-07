Gol fenomenal pentru Paris Saint-Germain, inscris de Virgiliu Postolachi. Moldoveanul a marcat cu un sut din afara careului, in prelungirile meciului cu Atletico Madrid, de la Cupa Internationala a Campionilor - VIDEO

Virgiliu Postolachi a profitat de o gafa a apararii adverse, a luat mingea, a intors un fundas si a trimis o torpila cu piciorul stang, la care portarul spaniol nu a avut replica.

Supergolul jucatorului nascut la Edinet, din al doilea minut de prelungiri, i-a adus victoria echipei Paris Saint-Germain, in fata celor de la Atletico Madrid, scor 3 la 2. Pentru francezi, in partida de la Singapore, au mai inscris Nkunku si Diaby.

Pentru Atletico a marcat Mollejo, iar Bernede a deviat mingea in propria poarta. Dupa victoria de astazi, PSG va reveni acasa, iar pe 4 august va juca in meciul pentru Supercupa Frantei, cu AS Monaco.