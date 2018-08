Gol marcat cu mana, in Campionatul Angliei. Un jucator al echipei Wolves a inscris in poarta formatiei Manchester City, dupa ce a atins balonul cu bratul drept - VIDEO

Moutinho a centrat in careu, iar Boly a trimis balonul in poarta. Pe reluare s-a vazut, insa, ca fundasul francez a atins mingea cu mana. Golul nu a fost anulat. In Premier League, deocamdata, nu se foloseste sistemul VAR.

Manchester City a avut numeroase ocazii la poarta echipei Wolverhampton si a reusit sa egaleze scorul dupa o faza fixa. A marcat fundasul Laporte.

1 la 1 a fost si scorul final. Campioana Angliei, Manchester City scapa primele puncte in noua editie de Premier League, dupa victoriile in fata echipelor Arsenal si Huddersfield.