Gol senzational, in liga nord-americana de hochei. Un jucator a sarit pucul peste adversar si apoi a marcat - VIDEO

Adam Henrique a reusit asa-numitul procedeu Sombrero, folosit des in fotbal. Hocheistul formatiei Ducks a inscris, apoi, in poarta fostei sale echipe, New Jersey. Adversarul pe care l-a pacalit este chiar jucatorul cu care Henrique a fost inlocuit la fostul club. Presa americana a anuntat ca golul va fi nominat la titlul de cel mai frumos al anului.