Gol superb in Cupa Africii pe Natiuni. Vedeta Egiptului, Mohamed Salah a inscris direct din corner - VIDEO

Mohamed Salah a marcat direct din corner in minutul 45. Starul lui Liverpool a inscris in partida impotriva celor de la Swaziland, echipa ce se afla pe locul 136 in clasamentul FIFA.

Chiar si asa, finalul de meci a fost unul trist pentru Salah, care a iesit de pe teren in minutul 89, accidentat. Pentru Egipt au mai marcat El Mohamady, Warda si Trezeguet.

Iar pentru Swaziland a inscris Gamedze, in minutul 85. Astfel, Egiptul obtine o victorie usoara si urca pe primul loc in grupa, dar poate fi detronata de catre nationala Tunisiei, care joaca astazi cu selectionata din Niger.