Gol uluitor, in Divizia Nationala. Sergiu Istrati, atacantul echipei Sfantul Gheorghe, a marcat cu un sut de la peste 40 de metri in poarta celor de la Sheriff Tiraspol - VIDEO

Sergiu Istrati si-a incercat norocul de la mare distanta si l-a batut pe portarul viespilor, Mikulic. Unul din cele mai spectaculoase goluri ale sezonului, totusi, nu a ajutat formatia Sfantul Gheorghe sa obtina puncte in duelul cu Sheriff. Kulusic, Rodrigues si Palic au marcat cate o data pentru oaspeti. Viespile au obtinut, astfel, a patra victorie consecutiva, in campionat.

Sheriff Tiraspol conduce in Divizia Nationala cu 45 de puncte. Milsami Orhei are 38 de puncte. In legatura cu meciurile nationalei de seniori si a celei de tineret, in campionat, urmeaza o pauza de doua saptamani.