Golden State a obtinut o noua victorie categorica in play-off-ul ligii nord-americane de baschet - VIDEO

Russel Westbrook a facut un nou meci fenomenal. Vedeta echipei Oklahoma City Thunder a acumulat 51 de puncte, a facut 13 pase decisive si 10 recuperari. El a devenit primul baschetbalist din istorie care reuseste un triple-double cu peste 50 de puncte acumulate, intr-o partida din play-off-ul NBA. Eforturile lui Westbrook au fost, insa, din nou, insuficiente. Oklahoma a pierdut in fata gruparii Houston Rockets, scor 111 la 115.

La Houston, erou a fost James Harden, cu 35 de puncte acumulate. Echipa sa conduce cu 2 la 0 in serie si mai are nevoie de 2 victorii pentru a se califica in sferturi de finala. In acelasi timp, campioana din 2015, Golden State, se descurca de minune in duelul cu Portland. Razboinicii au zdrobit echipa adversa, scor 110 la 81.

Golden State conduce in serie cu 2 la 0. Urmeaza doua partide pe terenul formatiei Portland.