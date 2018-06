Golden State este foarte aproape de al treilea titlu NBA in 4 ani. Razboinicii au castigat un nou meci cu rivala Cleveland si conduc in serie cu 3 la 0 - VIDEO

Golden State Warriors se descurca de minune in finala NBA. Razboinicii au castigat primele doua meciuri cu Cleveland la 10 si 19 puncte diferenta, iar cea de-a treia partida a fost gazduita de cavaleri.

Si daca LeBron James si coechipierii se pregateau sa reduca din diferenta in seria finala, atunci Kevin Durant le-a stricat planurile. Atacantul lui Golden State a fost imperial in meciul din aceasta noapte, cu 42 de puncte, 7 assist-uri si 13 recuperari. Este un record pentru Durant, in play-off.

Si liderul echipei Cleveland, LeBron James, a stabilit un record. Acesta a ajuns la 110 meciuri de play-off cu cel putin 30 de puncte acumulate si l-a intrecut pe legendarul Michael Jordan.

Golden State a castigat meciul, scor 110 la 102 si conduce in seria finala cu 3 la 0. Urmatorul meci va fi gazduit tot de Cleveland, iar Golden State va deveni campioana daca se va impune.