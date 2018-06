Golden State Warriors si-a aparat titlul de campioana in NBA: s-a impus in fata celor de la Cleveland Cavaliers si a fost declarata campioana pentru a treia oara in ultimii 4 ani - VIDEO

Golden State Warriors a devenit din nou campioana in NBA. Razboinicii si-au aparat titlul, dupa ce s-au impus in minim de meciuri in seria finala contra celor de la Cleveland Cavaliers. Dupa ce a invins in ultimele 3 meciuri, Golden State a facut senzatie si in aceasta dimineata, invingand cu 108 la 85.

Ca si anul trecut, cel mai bun jucator al seriei finale a fost desemnat Kevin Durant. Baschetbalistul de la Golden State a si-a trecut in cont aseara 20 de puncte, 12 recuperari si 10 pase decisive.

Este al saselea titlu NBA din istorie pentru Golden State. Razboinicii au urcat pe locul 3 in topul celor mai titrate echipe, la egalitate cu Chicago Bulls.