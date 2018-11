Higuain a fost un pachet de nervi in derby-ul dintre AC Milan si Juventus: a ratat un penalty, a imbrancit jucatori in stanga si in dreapta, iar pe final a fost eliminat - VIDEO

Faza care l-a scos din sarite pe Gonzalo Higuain a avut loc in minutul 83 al meciului dintre AC Milan si Juventus Torino. Argentinianul a fost avertizat de arbitru cu cartonas galben, in urma unei intrari dure asupra lui Benatia.

Atacantul gazdelor a inceput sa protesteze, motiv pentru care a fost si eliminat. Cristiano Ronaldo a intervenit, iar Higuain a explodat de nervi. Acesta a fost greu de stapanit, imbrancindu-i pe toti in dreapta si in stanga.

Ghinionul s-a tinut scai aseara de argentinian. Ajuns in vara la Milan, chiar de la Juve, Gonzalo Higuain a ratat si un penalty in minutul 41. Juventus s-a impus in marele derby cu 2 la 0, si si-a consolidat pozitia de lider in Serie A.

Batrana Doamna are 6 puncte avans fata de Napoli. Golurile torinezilor au purtat semnaturile lui Mario Mandzukic si Cristiano Ronaldo. Pentru vedeta portugheza a fost al optulea sau gol stagional.