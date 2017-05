Granzii din Premier League lupta pentru a ajunge in top 4. Manchester City a invins acasa formatia West Brom, scor 3 la 1 - VIDEO

Manchester City a invins acasa formatia West Brom, scor 3 la 1. Revenit dupa accidentare, Gabriel Jesus e intr-o forma fantastica si deblocat tabela de marcaj aseara. Doua minute mai tarziu, brazilianul a pasat decisiv De Bruyne, care a stabilit scorul primei reprize.

In partea secunda, cetatenii au mai punctat o data. Toure a inscris cel de-al cincilea sau gol in acest sezon de Premier League. West Brom a marcat pe finalul partidei. 3 la 1, iar Manchester City urca pe pozitia a 3 in Campionatul Angliei. Tot ieri, Arsenal a invins lejer formatia Sunderland, scor 2 la 0. Sanchez a reusit dubla si a urcat pe pozitia a 2 in topul golgheterilor din Premier League.

Dupa victoria de ieri, Arsenal Londra s-a apropiat la doar un punct de ocupanta locului 4, Liverpool. Ultima etapa din Premier League se joaca duminica.