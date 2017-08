Granzii europeni se bat pentru Vitalie Damascan: fotbalistul moldovean are oferte de la echipe de top din intreaga Europa - VIDEO

La doar 18 ani, Vitalie Damascan face senzatie in Campionatul Moldovei. Tanarul atacant a inscris deja in acest sezon 9 goluri, iar ofertele din strainatate nu s-au lasat asteptate.

Leonid ISTRATI, IMPRESAR: “Vitalie Damascan, la moment, are 3 oferte din Seria A si 2 din Seria B din Italia si mai multe oferte din alte tari. Din Seria A este o echipa din top 10, din alte campionate sunt la fel echipe foarte cunoscute, foarte bine vazute.”

Presa din Italia anunta ca Palermo, echipa din Seria B, si-l doreste pe Damascan. Totusi, atacantul moldovean va ramane la Sheriff cel putin pentru perioada evolutiei echipei in grupele Europa League.

Leonid ISTRATI, IMPRESAR: “Pana in decembrie nu discutam de niciun transfer nicaieri. Asta este pozitia noastra ca agenti, a clubului Sheriff si a baiatului.”

Vitalie Damascan a ajuns la Sheriff in primavara acestui an de la Zimbru Chisinau. In aceasta seara atacantul va evolua pentru nationala de tineret a Moldovei in meciul contra Croatiei din cadrul preliminariilor Campionatului European.