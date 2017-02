Guvernul din Qatar cheltuie aproape 500 de milioane de dolari pe saptamana pentru organizarea Cupei Mondiale de fotbal din 2022 - VIDEO

Acesta a asigurat ca investitiile in principalele proiecte vor continua inca 3-4 ani. In total, Qatar-ul planifica sa investeasca peste 200 de miliarde de dolari in organizarea campionatului.

Costurile respective nu implica doar stadioanele, ci si proiectele de infrastructura: autostrazi, cai ferate, porturi, aeroporturi, spitale si multe altele. Campionatul Mondial din Qatar va avea loc intre 21 noiembrie si 18 decembrie 2022.