"Haideti la macel in Rusia!" Florian Ceafalau, dupa meciul socant disputat aseara la Moscova - VIDEO

Ca la rusi la nimeni. MMA-ul este un sport in plina expansiune in ultimul deceniu, insa ce se intampla in Rusia depaseste orice imaginatie. In afara de faptul ca vin cu "bombardieri" cu 2 meciuri in palmares si macelaresc pur si simplu strainii adusi la gale, rusii au luat-o pe aratura rau de tot in ultima perioada cu deciziile aberante si meciurile dubioase, scrie sport.ro.

Nu vrea sa zic ca exista meciuri arantaje in MMA, dar daca ar exista, in Rusia ar fi patria lor. In special la meciurile facute de Kadirov, cel care se distreaza alaturi de superstaruri ca Badr Hari, Samedov sau Aleksander Emelianenko, pe care ii invita in "regatul" sau cu fiecare ocazie si carora le face meciuri "frumoase" din care ies mereu bine, indiferent ce se intampla acolo.

Un exemplu perfect de ce se intampla in Rusia a fost aseara, la Moscova, acolo unde superstarul Aleksander Emelianenko a scapat cu fata curata, doar la figurat, in meciul cu americanul mult mai slab cotat, Tony Johnson. Rusul a terminat meciul cu fata macelarita pur si simplu, dupa ce Johnson l-a spart cu bataia la sol o runda si jumatate.

Chiar si asa, arbitrii au date egalitate.

Unde mai pui ca americanul a dat impresia ca nici nu vrea sa castige meciul, dupa ce a stat in picioare in runda a treia, desi ar fi trebuit sa abordeze tactica din runda a doua, cand l-a dus la sol pe Emelianenko si l-a batut aproape 5 minute.

MMA-ul in Rusia e un alt sport. Adversari alesi cu atentie, de multe ori fara dorinta de a castiga, iar atunci cand se intampla sa faca vreunul probleme intervin arbitrii judecatori si scot cate un egal sau un split decision din joben. Sa nu uitam cum a scos-o la capat fratele lui Aleks, mult mai cunoscutul Fedor, in meciul cu Maldonado din 2016, cand a patit cam ce a patit fratele sau aseara.

Aveti mai jos meciul dintre Aleks si Johnson. Daca intre cei doi se poate pune egalitate, inseamna ca ne uitam (eu si arbitrii) la sporturi diferite.