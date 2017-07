HALEP - AZARENKA 7-6 (3), 6-2, in optimile de finala la Wimbledon. Cu cine joaca Simona pentru a deveni numarul 1 mondial

Halep va juca marti, de la ora 17:00, cu Johanna Konta, in sferturile de finala. Meciul va putea fi urmarit livetext AICI.

Simona Halep a aratat din nou ca este in forma si, dupa un prim set echilibrat, castigat la tie-break (53 de minute), in setul secund a controlat de la un cap la altul jocul si a invins cu 6-2 (35 de minute).

Per total, romanca a fost suprioara adversarei, pe care a tinut-o mult pe linia de fund. Constanteanca a profitat si de cele 32 de greseli nefortate ale jucatoarei din Belarus, fata de 11 ale sale, si s-a calificat in sferturile de finala ale turneului de la Wimbledon.

In sferturi, Halep o va intalni pe Johanna Konta, 26 de ani, locul 7 WTA, care a trecut de Caroline Garcia, scor 7-6 (3), 4-6, 6-4.

Desfasurarea meciului livetext:

UPDATE 17.55 Halep castiga si setul secund, scor 6-2, dupa 35 de minute, si o invinge pe Azarenka.

UPDATE 17.45 Azarenka se agata de orice minge, reuseste break si se apropie de romanca, 5-2 pentru Simona.

UPDATE 17.42 Azarenka isi castiga la 0 serviciul si ramane in meci, 5-1 pentru Simona.

UPDATE 17.38 5-0 pentru Halep in setul secund.

UPDATE 17.35 Dupa ce a reusit un lung de linie castigator, Azarenka trimite de doua ori consecutiv mingea in fileu si este condusa cu 15-30 pe serviciul ei. Lucrurile merg minunat pentru Simona, care a reusit un nou break, 4-0.

UPDATE 17.25 Simona castiga la 0 pe serviciul ei si are 3-0.

UPDATE 17.24 Lucrurile arata tot mai bine pentru Halep, care profita de greselile nefortate ale adversarei (24 pana in acest moment, fata de 8 ale constantencei) si face break, 2-0.

UPDATE 17.21 Halep incepe foarte bine setul secund si isi ia serviciul la 0. 1-0 pentru romanca.

UPDATE 17.17 Simona a controlat jocul in tie-break si a castigat la 3. Romanca are 1-0 la seturi, dupa 53 de minute. La partida asista si sotul jucatoarei din Belarus.

UPDATE 17.11 Simona se descurca bine sub presiune si duce setul in tie-break.

UPDATE 17.08 Azarenka reuseste sa egaleze la 30 cu o minge la limita, la care Halep a cerut verificare, si isi castiga serviciul: 6-5.

UPDATE 17.03 Simona isi joaca agresiv serviciul, o tine pe Azarenka pe linia de fund, iar rezultatul nu intarzie: egaleaza la 5.

UPDATE 16.59 Azarenka ia game-ul si face 5-4.

UPDATE 16.55 Simona reuseste primul as al meciului si cu re-break o egaleaza pe jucatoarea din Belarus la 4.

UPDATE 16.52 Simona reuseste sa profite de venirea la fileu si a facut cu 15-0 pe serviciul adversrei. Azarenca insa pare ca nu a luat nicio pauza pentru a naste si joaca un tenis foarte bun. Halep revine si face 3-4.

UPDATE 14.48 Azarenca reuseste un nou break si conduce cu 4-2.

UPDATE 16.44 Jucatoarea din Belarus castiga game-ul la 0 si face 3-2 in primul set, dupa ce romanca nu a profitat de venirea la fileu.

UPDATE 16.42 Simona pare ca a intrat in meci si egaleaza la 2

UPDATE 16.38 Constanteanca reuseste si ea un break si face 1-2

UPDATE 16.34 Simona incepe bine si face 40-15, dar adversara trece in avantaj, dar raspunsul romancei vine prompt. Pana la urma, Azarenka reuseste primul break si conduce cu 2-0.

Inaintea partidei dintre HALEP si AZARENKA, de la ora 13.30, a avut loc intalnirea Angelique Kerber (Germania, nr.1) - Garbine Muguruza (Spania, nr.14) 6-4, 4-6, 4-6.

Tot luni, perechea Monica Niculescu/Hao-Ching Chan (Romania/Taiwan), cap de serie numarul 9, s-a calificat in sferturile de finala ale probei de dublu a turneului de la Wimbledon.

Monica Niculescu si Hao-Ching Chan au trecut in optimi de cuplul Beatriz Haddad Maia/Ana Konjuh (Brazilia/Croatia), scor 6-7 (2/7), 6-3, 6-4, dupa o ora si 58 de minute de joc. In sferturi, Niculescu si Chan vor juca in compania perechii Catherine Bellis/Marketa Vondrousova (SUA/Cehia).

Lot luni, Perechea Florin Mergea/Aisam-Ul-Haq Qureshi (Romania/Pakistan), cap de serie numarul 14, a fost eliminata, in optimile de finala ale probei de dublu de la Wimbledon. Florin Mergea si Aisam Ul-Haq Qureshi au fost invinsi de perechea Lukasz Kubot/Marcelo Melo (Polonia/Brazilia), cap de serie numarul 4, scor 6-7 (3/7), 4-6, 6-1, 6-4, 6-2, dupa trei ore si 21 de minute.

Pentru accederea in optimi de finala, Mergea si Qureshi vor primi cate 180 de puncte in clasamentul de dublu si un cec in valoare de 26.500 de lire sterline.

Simona HALEP, locul doi mondial, va deveni dupa turneul de la Wimbledon, cand Serena Williams va iesi din top 10, jucatoarea activa cu cele mai multe saptamani consecutive intre primele zece clasate, informeaza wtatennis.com, potrivit News.ro

HALEP a intrat in top 10 la 27 ianuarie 2014 si dupa terminarea turneului de la Wimbledon se va afla in a 182-a saptamana intre primele jucatoare ale lumii.

De cand a ajuns in top 5, in primavara anului 2014, HALEP a petrecut doar noua saptamani sub aceasta linie. De sapte saptamani, romanca este in top 4.

Americanca Serena Williams este insarcinata si nu a mai jucat din ianuarie, cand a castigat turneul Australian Open. Williams va iesi din top 10 pentru prima data dupa aprilie 2012.

Ea se afla intre primele zece jucatoare ale lumii de 276 de saptamani.