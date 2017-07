HALEP contra AZARENKA la Wimbledon. Ce spune romanca: "Meciul este deschis. Va trebui doar sa iau atitudine"

Halep considera ca meciul cu sportiva din Belarus va fi dificil, chiar daca Azarenka a avut o pauza de aproape un an.

"Data trecuta cand am jucat cu Azarenka nu era mama. E diferit acum (zambind). Este un lucru minunat ce a facut. Va fi o mare provocare pentru mine, cu siguranta, chiar daca Victoria a stat aproape un an. Este o adversara dificila si o mare campioana. Voi incerca sa dau tot ce am mai bun.

Meciul este deschis. Va trebui doar sa iau atitudine si sa profit de sansa mea. Nu am nimic de pierdut. Abordez meciul fara asteptari, dar cred ca am sansa mea si trebuie sa profit", a spus Halep.

Simona Halep a precizat ca meciul cu Shuai Peng a fost dificil si echilibrat.

"Sunt foarte bucuroasa. Cred ca am jucat din ce in ce mai bine la fiecare meci. Astazi jocul a fost de nivel foarte inalt. Adversara mea a evoluat bine. Sunt multumita de prestatia mea. A fost un meci echilibrat si dificil. Am fost puternica mental si de aceea am putut sa ma impun la tie-break", a afirmat ea.

Meciul HALEP AZARENKA la Wimbledon are loc luni, 10 iulie, de la ora 14.30, ora Romaniei.

HALEP, locul 2 WTA si cap de serie numarul 2, s-a calificat, vineri, in optimile de finala ale turneului de Grand Slam de la Wimbledon, trecand in turul trei de chinezoaica Shuai Peng, locul 37 WTA.

HALEP s-a impus cu scorul de 6-4, 7-6 (7), intr-o ora si 38 de minute.

In runda urmatoare, HALEP o va intalni pe Victoria AZARENKA (Belarus), fosta locul 1 WTA, situata acum pe pozitia 683, care a trecut in turul trei de britanica Heather Watson, numarul 102 mondial, scor 3-6, 6-1, 6-4, in doua ore si cinci minute.

Victoria AZARENKA, semifinalista in 2011 si 2012, participa la Londra la primul Grand Slam dupa ce a nascut un baiat, in decembrie trecut.

HALEP a fost sfertfinalista anul trecut la Wimbledon si semifinalista in 2014, aceasta din urma fiind cea mai buna performanta a ei pe iarba londoneza.

Simona Halep si AZARENKA au mai fost adversare de trei ori, in doua din cele trei confruntari impunandu-se sportiva din Belarus, la Doha si la Linz, in 2012. In ultima lor confruntare insa invingatoare a fost Simona HALEP, in sferturile de finala de la US Open, in 2015, scor 6-3, 4-6, 6-4.

Wimbledon: Clijsters spune ca Azarenka ar fi beneficiat de indicatiile antrenorului. Sportiva din Belarus neaga acuzatia

Fosta jucatoare Kim Clijsters a afirmat, in timp ce comenta pentru BBC despre meciul Victoria Azarenka - Heather Watson, ca sportiva din Belarus ar fi beneficiat de sfaturile antrenorului in timpul confruntarii, ceea ce este interzis la Wimbledon.

AZARENKA spune ca in timpul meciurilor se uita foarte rar catre loja sa, unde se afla antrenorul, si ca nu a beneficiat de ajutorul acestuia, relateaza Reuters.

Clijsters a facut observatia legata de "coaching-ul ilegal" dupa ce a observat anumite gesturi facute ee antrenorul Victoriei Azarenka, Michael Joyce, in timpul confruntarii de vineri.

Azarenka a ras ironic cand a fost intrebata de comentariul lui Kim Clijsters.

"Sincer, nu inteleg de ce se vorbeste asa, eu sunt una dintre jucatoarele care se uita foarte rar catre loja. Daca acela a fost «coaching», l-am ratat. Simt ca un astfel de comentariu este uneori nedrept, pentru ca vedem multe jucatoare - nu le voi numi - care discuta cu persoane din lojele lor. Asa ca daca antrenorul meu a facut sau nu ceva, evident ca am ratat. «Coaching ilegal» suna ca si cum ar fi ceva extrem de grav. Sa fim seriosi...", a spus Azarenka. "Este ciudat, pentru ca la turneele WTA ni se permite sa primim sfaturi de la antrenor, dar aici nu. Dar nu prea imi pasa de asta. Chiar si la turneele WTA imi chem antrenorul foarte rar. Sunt de parere ca trebuie sa te descurci singura", a mai afirmat sportiva.

Si Heather Watson a vorbit despre "coaching"-ul pe teren, ea precizand ca ar prefera ca acesta sa nu existe la turneele din circuitul WTA. "Cred ca este mai bine daca ne descurcam singure. In plus, la masculin nu exista, asa ca nu inteleg de ce sa fie la noi", a spus ea.

