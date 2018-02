Halep, fara sponsor: "Romanii sunt dezavantajati si marginalizati."

Ramasa fara primul titlu de Grand Slam si fara locul 1 WTA, Simona Halep se recupereaza acasa, la Constanta.

Romanca are doua oferte pentru sponsorul tehnic si urmeaza sa semneze in scurt timp, a anuntat ieri Ion Tiriac. O declaratie data de Victor Hanescu a fost preluata azi de presa din Spania, Italia, Franta si Anglia, dupa ce fostul jucator roman a spus ca romanii sunt marginalizati de sponsorii mari.

"Sportivii din Romania sunt dezavantajati si marginalizati, atunci cand isi cauta sponsori. Tin minte cat de greu mi-a fost si mie, chiar si atunci cand aveam rezultate foarte bune si eram in Top 30 mondial. Practic, noi, romanii, platim pretul pentru ca piata din Romania e mica, saraca si neatractiva pentru sponsori. De aceea, sunt cautati francezii, nemtii sau americanii.

Ceea ce i se intampla Simonei acum li s-a intamplat si altora in trecut. Tin minte, spre exemplu, cazul lui Nikolai Davidenko, fost jucator rus de tenis. Era, la un moment dat, pe locul 3 in lume, ceea ce e o performanta uriasa la baieti, dar avea sponsor o firma foarte mica", a spus Hanescu in Adevarul.