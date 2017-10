Halterofilii moldoveni risca sa fie suspendati pe un an de federatia internationala, pentru incalcarea regulilor anti-doping - VIDEO

Tudor CASAPU, PREŞEDINTE FEDERAȚIA DE HALTERE DIN MOLDOVA: “ Inca nu e clar. O sa iasa decizia finala dupa data de 18 octombrie. Numai ce am venit din Romania. ”

Suspendarea Moldovei pe un an ar putea fi redusa. In total, 9 tari au fost pedepsite pentru inregistrarea a 3 sau mai multe cazuri de dopaj, la Jocurile Olimpice din 2008 si 2012. In ceea ce priveste echipa Moldovei, este vorba despre Anatol Caracu, Cristina Iovu si Alexandru Dudoglo. Rusia, Ucraina si China se afla si ele pe lista tarilor suspendate de forul mondial.