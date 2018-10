HALUCINANT! Dezvaluirea socanta a lui Khabib dupa victoria cu Mcgregor: "Am avut o criza grava, mi-a fost foarte rau!" Ce s-a intamplat cu o seara inaintea luptei

Noul campion UFC la categoria lightweight a fost invitat la o emisiune din Rusia si a facut mai multe dezvaluiri socante! In interviul in premiera dupa victoria de la UFC 229, Khabib a acuzat ca UFC a stat in spatele atacului asupra autobuzului cu luptatori UFC al lui McGregor!

"Nu stiam daca voi castiga sau nu dar eram increzator in abilitatile mele. Nu ma asteptam insa la asemenea provocari din partea lui. Cand am castigat am vrut sa-l fac sa inteleaga ca nu poti spune asemenea lucruri. Vorbele murdare au schimbat jocul, insa il vom schimba la loc. Toti oponentii mi-au strans mana cu exceptia lui. El a fost cel care a pornit acest razboi. Asa cum mi-a spus Putin: cand ne ataca din spate, ii batem" a spus Khabib.

Khabib a mai dezvaluit ca a avut mari probleme inaintea luptei: "Dupa meci am dormit foarte bine. Insa in noaptea de dinainte nu am dormit deloc. Am pierdut mult in greutate si m-am simtit foarte rau. Am avut o criza si ma simteam bolnav. Dar daca pierdeam nu as fi spus acest lucru pentru ca ar fi sunat ca o scuza" a mai spus Khabib.