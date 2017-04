Hat-trick-ul lui Ronaldo si arbitrajul au ingenuncheat-o! Real Madrid a trecut spectaculos de Bayern Munchen in returul sferturilor de finala, scor 4 la 2

Ronaldo a fost omul meciului. Portughezul a reusit un hat-trick in poarta lui Neuer si a ajuns la 100 de goluri in Champions League

Bavarezii au deschis scorul, dupa ce Lewandowski a inscris din penalty.

In minutul 76, Ronaldo a egalat, insa la doar 2 minute Ramos a inscris in propria poarta. In minutul 84, Vidal a vazut al doilea cartonas galben si a fost eliminat. La scorul de 2 la 1 pentru Bayern, partida a mers in prelungiri, acolo unde Ronaldo a mai inscris de doua ori, iar Asensio a stabilit scorul final de 4 la 2. Totusi, calificarea galacticilor a fost umbrita de greselile arbitrului Viktor Kassai, care a validat un gol al Realului inscris din pozitie de off-side. Astfel, Real Madrid s-a calificat pentru a saptea oara consecutiv in semifinalele Ligii Campionilor.

In penultimul act al competitiei este si Atletico Madrid. Trupa lui Diego Simeone a remizat cu Leicester, scor 1 la 1, insa merg mai departe gratie victoriei din tur.