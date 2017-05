AS Monaco este noua campioana a Frantei. Echipa lui Leonardon Jardim a trecut cu 2 la 0 de Saint-Etienne si si-a garantat titlul cu o etapa inainte de finalul campionatului. Pustiul Mbappe a facut senzatie si aseara, marcand cel de-al 15-lea sau gol in campionat.

Pe finalul partidei Germain a mai punctat o data, garantand vicotia gazdelor. Astfel, Monaco este la primul campionat castigat din 2000 si pana in prezent. In ultima etapa, Monaco va intalni in deplasare formatia Rennes.