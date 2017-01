Henrique Luvannor, atacantul moldovean, a fost decisiv pentru echipa in cadrul semifinalei Arabian Gulf Cup din Emiratele Arabe Unite, marcand golul de 2 la 0 - VIDEO

Brazilianul naturalizat a contribuit la victoria echipei sale Al-Shabab, care a invins acasa cu 2 la 0 formatia Al Wasl. Luvannor evolueaza din 2014 in Emiratele Arabe Unite. In perioada 2013-2014 atacantul a reprezentat nationala Moldovei, reusind 2 goluri in 4 amicale.

Chiar si asa, Luvannor nu poate evolua pentru tara noastra in meciurile oficiale, pentru nu a jucat 5 ani pe teritoriul tarii care i-a dat cetatenia. Anterior, Luvannor a jucat pentru Sheriff Tiraspol, iar pentru a putea reprezenta tara noastra fotbalistul trebuie sa se intoarca in campionatul Moldovei pentru cel putin 2 sezoane.