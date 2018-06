Hocheistii rusi, din nou decisivi pentru Washington. Ovechkin si Kuznetsov au marcat cate un gol pentru echipa lor - VIDEO

Alexander Ovechkin a deschis scorul in partida cu Las Vegas. Rusul a ajuns la 14 goluri in editia actuala a play-off-ului NHL si a egalat recordul clubului Washington Capitals, stabilit de John Druce in 1990. Si Evghenii Kuznetsov a inscris noaptea trecuta, pentru echipa din capitala Statelor Unite.

Las Vegas a redus din diferenta, insa gazdele au raspuns prin lovitura lui Smith-Pelly. Meciul s-a incheiat cu victoria echipei Washington, scor 3 la 1. In seria finala a Cupei Stanley, capitolinii conduc cu 2 la 1, iar pentru a cuceri titlul mai au nevoie de doua victorii.