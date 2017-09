Horia Tecau e in finala de la US Open. Tenismanul roman s-a calificat alaturi de Jean-Julien Rojer in ultimul act al turneului la proba de dublu - VIDEO

Horia Tecau si Jean-Julien Rojer s-au impus cu 2 la 1 in fata principalilor favoriti, Henri Kontinen si John Peers, si au acces in finala de dublu de la US Open. Romanul si olandezul au avut un start de partida dezastruos, cedand primul set cu 1 la 6.

Tecau si Rojer au revenit splendid insa. S-au impus cu 7 la 6 si 7 la 5 si au inregistrat cea mai buna performanta din acest an, ajungand in ultimul act al probei de dublu.

La simplu, Madison Keys s-a calificat in aceasta dimineata in finala, dupa ce a invins-o pe conationala sa, Coco Vandeweghe, in minim de seturi. Partida a durat doar 68 de minute, iar Keys a cedat doar 3 game-uri. In cealalta semifinala, Sloane Stephens a trecut in 3 seturi de Venus Williams.

Dupa un start de partida in care fiecare dintre jucatoare a dominat clar cate un set, in decisiv jocul s-a echilibrat, iar lupta a fost una stransa. Stephens insa a smuls calificarea, dupa ce s-a impus cu 7 la 5.AMBIANTAFinala dintre Sloane Stephens si Madison Keys se va disputa maine seara.