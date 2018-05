Houston Rockets a preluat conducerea in seria finalei Conferintei de Vest din NBA, dupa o victorie la limita contra celor de la Golden State Warriors - VIDEO

Houston Rockets a facut pas important spre titlu in Conferinta de Vest, dupa ce s-a impus cu 98 la 94 in meciul 5 contra celor de la Golden State. Razboinicii au fost condusi cu 17 la 23 dupa primul sfert.

Totusi, Golden State a revenit inca in prima parte a meciului si a egalat. In a doua jumatate, Houston a jucat mai agresiv, preluand conducerea in serie. Eric Gordon a fost omul meciului la gazde cu 24 de puncte, 1 pasa decisiva si 4 recuperari. Meciul 6 din finala Conferintei de Vest se va disputa duminica.