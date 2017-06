Hulk de Moldova a lovit din nou. Ion Cutelaba l-a facut KO pe Henrique da Silva - VIDEO

De 22 de secunde a avut nevoie Ion Cutelaba pentru a-si face KO adversarul. Moldoveanul l-a doborat la pamant pe Henrique da Silva, iar apoi a urmat o serie de lovituri distrugatoare, incat arbitrul a oprit lupta. Victoria prin KO i-a adus lui Cutelaba un bonus de 50 de mii de dolari. La cantarul oficial dinaintea luptei, luptatorul nostru nu s-a mai pictat in verde, cum a facut-o pana acum.

A fost cea de-a patra lupta in UFC pentru Cutelaba. Moldoveanul de 23 de ani a inregistrat 2 victorii si 2 infrangeri in Ultimate Fighting Championship, cea mai tare competitie de lupte in cusca din lume.