Hulk de Moldova a revenit in tara. Ion Cutelaba, unicul luptator de la noi care evolueaza in UFC, a fost intalnit de cei dragi la aeroport - VIDEO

Ion CUTELABA, LUPTATOR UFC “Ma simt bucuros, mandru si increzut pe viitor.”

Dupa victoria uriasa din cadrul galei UFC 110, Ion Cutelaba a revenit in aceasta dimineata in Moldova. Luptatorul nostru a castigat prin KO duelul cu Henrique da Silva, iar victoria a dedicat-o familiei.

Ion CUTELABA, LUPTATOR UFC “Am fost la capatul lumii in Noua Zeelanda. N-am vazut familia o saptamana, dar am impresia ca nu am vazut-o o viata intreaga.”





Sergiu CUTELABA, FRATE “Este o mandrie. Nu doar pentru mine, pentru intreaga Moldova e o mandrie. Mai multi ne-au cunoscut acolo, decat aici. E iubit tare de public.”



Moldoveanul si-a castigat numele pentru stilul spectaculos si agresiv de lupta, dar si pentru aparitiile sale la cantarul oficial.



La ultima lupta, Hulk de Moldova nu s-a pictat in verde, insa spune ca urmeaza o surpriza.

Ion CUTELABA, LUPTATOR UFC “Imi cunosc lucrul, cunosc ce doreste publicul. Trebuie ceva nou, ceva sa fie interesant.”





Ion Cutelaba isi va continua evolutia in UFC. Moldoveanul a semnat un contract pentru inca 4 lupte. Cat despre suma intelegerii…





Ion CUTELABA, LUPTATOR UFC “Suma e buna. Foarte buna.”





Evolutiile spectaculoase il duc cu gandul la o posibila mutare in Statele Unite.

Ion CUTELABA, LUPTATOR UFC “Daca n-o sa-mi propuna nimeni aici, n-o sa aiba grija de mine in tara noastra poate o sa plec.Ai oferte?Oferte sunt, deoarece luptatorii buni sunt permanent intrebati.”

Sotia lui Ion a recunoscut ca are emotii mari in timpul luptelor si ca se roaga pentru el.

Olga CUTELABA, SOTIE “Sunt momente cand e bine, sunt si nervi. E complicat, e complicat sa fii sotia lui Hulk.”

Ultima lupta a fost urmarita si de fiica lor.

Olga CUTELABA, SOTIE “Cand s-a trezit, i-am aratat video si ea spunea, “Tata plange?”, iar eu ii zic “Nu, tata nu plange, tata rade”

Ion Cutelaba este primul luptator moldovean care evolueaza in Ultimate Fighting Championship. Acesta a inregistrat 2 victorii si 2 infrangeri in cele 4 lupte disputate.

Ion CUTELABA, LUPTATOR UFC “Nu pot sa-mi permit mult timp sa ma odihnesc. Imi dau seama ca trebuie foarte mult de muncit pentru viitor.”