Hulk de Moldova si-a aflat urmatorul adversar din UFC. Ion Cutelaba va lupta la sfarsitul lunii iulie contra unui rus - VIDEO

Ion CUTELABA, LUPTATOR UFC: "Antigulov, lupta va fi foarte grea pentru tine, dar pentru mine va fi foarte usor. Ne vedem acolo. Nu are nicio sansa in fata mea. O sa-l batem tare."

Ion Cutelaba se va duela cu Gadzhimurad Antigulov in cadrul galei UFC de pe 28 iulie, din Canada. Cei doi luptatori trebuiau sa se intalneasca in cusca inca in noiembrie, 2017, insa atunci rusul a fost nevoit sa se retraga din cauza unei accidentari. Cutelaba a comentat anularea luptei de atunci.

Ion CUTELABA, LUPTATOR UFC: "E norocos baiatul, dar de data asta nu-i va merge. De doua ori sa ai noroc nu-i posibil."

Antigulov nu a mai luptat in UFC de 11 luni. Totusi, Cutelaba nu-si subestimeaza adversarul.

Ion CUTELABA, LUPTATOR UFC: "Este un adversar destul de bun. Este in rating al 12-lea in lume. Eu il inteleg ca el poate nu vrea sa lupte cu mine, ca imi va oferi locul lui, dar trebuieste, nu are incotro."

Ion Cutelaba a fost suspendat 6 luni, pentru ca a facut ozonoterapie. Hulk de Moldova a disputat pana acum 4 lupte in UFC, repurtand 2 victorii.