I-a impresionat pe italieni si a prins transferul vietii. Fotbalistul moldovean Daniel Dumbravanu a ajuns la echipa Genoa dupa ce a fost unul dintre cei mai buni jucatori al unui turneu de juniori - VIDEO

Fostul jucator al echipei Zaria Balti, Daniel Dumbravanu a semnat un contract cu Genoa dupa ce a facut ravagii la turneul international Maggioni-Righi, din aprilie. La competitia din nordul Italiei, destinata jucatorilor cu varsta de pana la 17 ani, Dumbravanu a evoluat in 5 meciuri pentru Genoa si a marcat doua goluri, in partidele cu Torino si Juventus.

Dumbravanu a fost desemnat unul dintre cei mai buni jucatori ai turneului. Genoa a ajuns pana in finala, in care, insa, a fost invinsa de Atalanta. In sezonul curent, Daniel Dumbravanu, care a implinit recent 17 ani, a jucat pentru Zaria Balti in Divizia Nationala si in Divizia Tineret-Rezerve, dar si in doua meciuri din preliminariile Europa League, contra gruparii poloneze Gornik.