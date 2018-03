I-au batut mar pe tunari, de doua ori in 5 zile. Dupa ce a invins-o in Cupa Ligii, Manchester City a umilit-o pe Arsenal, cu acelasi scor, si in campionat - VIDEO

Bernardo Silva a inscris cu un sut splendid, in minutul 15 al meciului de pe Emirates Stadium. Manchester City s-a dezlantuit in prima repriza, iar, in cateva momente, David Silva a marcat si el.

In minutul 33, Leroy Sane a triplat avantajul oaspetilor, la capatul unui contraatac furibund. Dupa pauza, Arsenal a avut sansa sa revina in meci, insa Aubameyang a ratat un penalty. 3 la 0 - victorie clara a echipei Manchester City, care castigase, cu acelasi scor si finala Cupei Ligii, duminica, tot in fata lui Arsenal.

Manchester City conduce in campionat, cu 75 de puncte. Trupa lui Guardiola are cu 16 puncte mai mult decat rivala Manchester United.