Ieri a fost criticat, iar astazi votat. Anatolie Balan a fost reales in functia de presedinte al Federatiei de Atletism - VIDEO

Serghei DONETS, SECRETAR INTERNATIONAL FAM: “Părăsesc adunarea, pentru că aceasta nu este o adunare, ci o farsă. Alegerile sunt decise deja. Aţi chemat poliţia pentru a mă împiedica să distribui jurnalul şi să distribui informaţia. În semn de protest, părăsesc adunarea.”

Dupa ce ieri intr-o conferinta de presa, Serghei Donet l-a acuzat pe Anatolie Balan, ca nu-si face bine treaba, astazi secretarul international a venit la alegeri.

Serghei DONETS, SECRETAR INTERNATIONAL FAM: “Adunarea este regizată. Nu e o adunare şi nici alegeri, ci o farsă. Anatolie Balan a încercat să cheme poliţia pentru a împiedica accesul liber la informaţie.”

Ulterior, in cadrul adunarii generale a Federatiei de Atletism, Serghei Donet a fost demis din functia de secretar international, iar Anatolie Balan a fost reales pentru inca 4 ani presedinte al federatiei. Acesta detine functia inca din anul 1999.

Anatolie BALAN, PRESEDINTE FAM: “Eu sunt multumit ca asa s-a intamplat, dar totusi trebuie sa lucram impreuna. Este o echipa care a fost aleasa si avem sarcina care e clara, dezvoltarea atletismului in Republica Moldova. Am si ganduri, si am si forta sa facem ceva inca si mai bine.”

Soslan MARGHIEV, ANTRENOR: “Sunt foarte bucuros, pentru că el este într-adevăr acel om, care poate сonduce.”

Cat despre acuzatiile aduse de Donets.

Anatolie BALAN, PRESEDINTE FAM: “Are ceva personal. Eu nu pot sa comentez, eu nu am auzit despre ce anume s-a vorbit acolo la asa numita conferinta de presa si eu nu pot sa comentez. Eu nu vreau sa discut prostiile, cer scuze.”

Soslan MARGHIEV, ANTRENOR: “Sunt prostii, deşi nu e bine să spun aşa. Să rămână pe conştiinţa celor care vorbesc lucruri negative.”

In cadrul evenimentului au fost premiati si cei mai buni atleti ai anului. Serghei Marghiev, care a ocupat locul 10 la Jocurile Olimpice de la Rio, in finala probei de aruncarea ciocanului, a fost desemnat cel mai bun atlet al anului.

Sora sa, Zalina Marghieva, care a avut o evolutie formidabila la Rio, ocupand locul 5 in finala probei de aruncarea ciocanului, a fost numita cea mai buna atleta.