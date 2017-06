Igor Bugaiov isi va continua cariera in Campionatul Kazahstanului. Atacantul nationalei Moldovei pleaca de la Zaria Balti - VIDEO

Igor Bugaiov va evolua in Campionatul Kazahstanului. Atacantul de 32 de ani a semnat cu gruparea Irtish Pavlodar. In sezonul precedent, Bugaiov a jucat in Campionatul Moldovei, pentru Zaria Balti. Atacantul nationalei noastre a mai trecut pe la echipe din campionatele Ucrainei, Rusiei, dar si Kazahstanului.

In Campionatul Moldovei, Dacia continua intaririle. Stefan Draskovic a semnat cu lupii galbeni. Fundasul sarb de 27 de ani a evoluat pana acum pentru gruparea Borac din Serbia. Durata contractului semnat de Draskovic este de 1 an jumatate. Este al doilea transfer realizat de Dacia, dupa mijlocasul Amancio Fortes.