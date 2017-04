Ilie Nastase a fost suspendat provizoriu si nu va avea acces la competitiile ITF

"Comisia ITF a decis suspendarea provizorie a lui Ilie Nastase, conform regulamentelor ITF, pentru incalcarea regulilor la intalnirea de Fed Cup de la Constanta. Conform suspendarii provizorii, Nastase nu poate participa la Fed Cup in nicio calitate, cu efect imediat, si nu va avea acces si nu va primi acreditare la competitiile ITF, inclusiv la Fed Cup. Ancheta comisiei continua. Pe durata anchetei nu se vor mai face alte comentarii", se arata in comunicatul ITF.

Federatia Internationala de Tenis (ITF) i-a ridicat acreditarea lui Ilie Nastase, astfel ca el nu a mai fost capitanul echipei Romaniei la meciurile de duminica, impotriva jucatoarelor din Marea Britanie, din FedCup.

Ilie Nastase a injurat pe toata lumea, arbitri, adversare, ziaristi, la meciul Sorana Cirstea - Johanna Konta, de la Mamaia.

Nastase s-a enervat pentru faptul ca jucatoarea britanica era tot timpul deranjata de ce se intampla pe teren si in tribune, in timpul evolutiei ei. Nastase i-a reprosat situatia arbitrului de scaun, pe un ton nepotrivit.

Oficialul l-a chemat pe arbitrul principal, elvetianul Andreas Egli, care l-a trimis la vestiare pe fostul tenisman. Nastase l-a injurat pe Egli, apoi a adresat cuvinte jignitoare si catre Johanna Konta si capitanul Marii Britanii, Anne Keothavong, inainte de a parasi terenul.

Dupa scurt timp, Johanna Konta a izbucnit in plans, iar meciul a fost intrerupt si jucatoarele au plecat la cabine. Arbitrul a rugat-o pe Simona Halep sa le vorbeasca fanilor, acestea cerandu-le spectatorilor sa respecte jucatoarele adverse. Partida a fost reluata dupa 20-25 de minute.

Nastase a urmarit finalul meciului de la vestiare, apoi a plecat inconjurat de garzi de corp. La iesirea de la vestiare a fost asteptat de jurnalistii britanici, cu care a intrat in conflict. El a devenit agresiv in momentul in care a vazut ca Eleanor Crooks de la Press Association, care a scris despre afirmatiile lui la adresa Serenei Williams, il filma. El a incercat sa iasa dintre garzile de corp si sa se indrepte catre ea.

"De ce ma filmezia De cea Pentru ca esti urata", i-a strigat el. "Asta este meseria mea de jurnalist, de aceea filmez", a raspuns ziarista. In cele din urma Nastase a plecat fara alte incidente.

Crooks a declarat agentiei News.ro ca a mai avut un incident cu Nastase in cursul diminetii de sambata, in jurul orei 11.00, la centrul de presa.