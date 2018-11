Ilya Kovalchuk trage tare pentru a o scoate din bezna pe Los Angeles Kings. Hocheistul rus a fost eroul meciului de noaptea trecuta, castigat de regi cu scorul de 4 la 1 - VIDEO

Ilya Kovalchuk a inceput meciul cu o pasa decisiva la golul lui Brown. Mai tarziu, Los Angeles Kings si-a dublat avantajul in partida cu Anaheim Ducks, prin Clifford, iar dupa pauza, Kovalchuk a marcat si el si a facut 3 la 0.

Oaspetii au redus din diferenta, insa ultimul cuvant le-a apartinut regilor. Toffoli a inscris din pasa lui Kovalchuk. Hocheistul rus a revenit in NHL dupa o pauza de 6 ani, timp in care a jucat in Rusia.

Kovalchuk este in forma – a inscris deja 5 goluri si a dat 9 pase decisive, in acest sezon. Los Angeles Kings se afla pe locul locul 15, in clasament, dar isi revine – a castigat 3 meciuri in ultimele 4 etape.