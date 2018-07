Imagini fabuloase dupa victoria Croatiei in fata Rusiei! Presedintele tarii a cantat cu jucatorii in vestiar - VIDEO | PROGRAMUL SEMIFINALELOR

Presedintele in vestiar





Presedintele Croatiei, Kolinda Grabar-Kitarovi?, a sarbatorit ca un fan victoria nationalei in fata Rusiei la penalty-uri! Dupa ce a fost filmata in timpul prelungirilor dansand dupa reusita lui Vida, Kolinda Grabar-Kitarovi? s-a dus in vestiar si a cantat cu jucatorii!

Si fanii lui Dinamo au tresarit dupa ce au vazut imaginile din vestiarul Croatiei :) Mateo Kovacic a strigat numele echipei in timpul clipului inregistrat de Dejan Lovren! Jucatorul Realului facea insa referire la echipa din Zagreb la care a crescut.