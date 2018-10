In absenta lui Messi, Luis Suarez a fost responsabil pentru umilinta rivalei. Atacantul echipei Barcelona a marcat 3 goluri in El Clasico, iar catalanii au batut-o pe Real Madrid - FOTO

FC Barcelona, chiar si fara Messi, care are fractura la bratul drept, a fost net superioara celor de la Real Madrid. Coutinho a deblocat tabela de scor pe Camp Nou, deja in minutul 11.

Mai tarziu, Luis Suarez a fost faultat in careu de Varane, iar arbitrul a dictat penalty, dupa ce a vazut reluarea video. Acelasi Suarez a transformat lovitura. Dupa pauza, Marcelo a redus din diferenta, insa golul i-a motivat si mai mult pe catalani. Luis Suarez a marcat pentru 3 la 1 cu o executie spectaculoasa.



Iar apoi atacantul uruguayan si-a completat hat-trick-ul.



Vidal a pus punct partidei, cu golul de 5 la 1. Barca si-a demolat rivala si conduce in liga spaniola, cu 21 de puncte. Deportivo Alaves are cu un punct mai putin. Real Madrid se afla pe locul 9, cu 14 puncte la activ.



Luis SUAREZ, ATACANT FC BARCELONA: „Sunt mandru de munca depusa, evident, pentru a ajuta echipa si toti din Barcelona. O seara cum a fost astazi e incredibila.”

Sergio RAMOS, CAPITAN REAL MADRID: „Am cedat primele 45 de minute si, cand o faci in fata unei echipe ca Barcelona, cu talentul pe care il are, te pedepseste in modul in care a facut-o astazi.”

A fost a 94-a victorie, pentru Barca, in istoria El Clasico. Real are 95 de succese, iar alte 50 de meciuri s-au incheiat la egalitate.