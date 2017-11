In drum spre Divizia Nationala. FC Victoria a castigat meciul cu formatia Cahul si a devenit campioana Diviziei A - VIDEO

Andrian Spanu a deschis scorul in meciul cu gruparea Cahul, in minutul 29. FC Victoria a reusit sa-si dubleze avantajul dupa pauza, gratie unui autogol. Mihai Pruteanu, insa, le-a dat emotii oaspetilor – a redus din diferenta, in minutul 63. In cateva momente, totusi, Ghenadie Orbu a marcat pentru 3 la 1, acesta fiind si scorul final.

FC Victoria Bardar a castigat Divizia A, acumuland cu un punct mai mult decat Sheriff-2. Astfel, echipa antrenata de Alexandr Novicov a obtinut dreptul de a promova in Divizia Nationala. Daca va trece cu succes procedura de licentiere, FC Victoria va evolua in esalonul superior, in sezonul urmator.