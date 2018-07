In pauza de la mondial la Chisinau a fost organizata Batalia Portarilor. La turneu au participat atat portari ale echipelor din Divizia Nationala, cat si amatori - VIDEO

Alex Targon a cedat in finala categoriei sale de varsta si nu si-a putut stapani emotiile. Pustiul care se antreneaza de la 5 ani a plans in hohote si abia de a gasit forte pentru a veni la ceremonia de premiere.

Alex TARGON, FINALIST: "Atat am muncit pentru a ajunge in finala. Sa pierd in finala e ceva strasnic."

La evenimentul de astazi a participant si o fata. Spune ca nu i-a fost greu sa concureze cu baietii si ca a progresat fata de editiile precedente.

Bianca DRUTA, PARTICIPANTA: "Este foarte interesant sa te afli printre portari. E destul de greu sa concurez, dar e al treilea an de cand particip."

A fost loc si de surprize la Batalia Portarilor. Un amator l-a eliminat pe goalkeeperul celor de la Speranta Nisporeni.

Vasile PROCA, PARTICIPANT: "Am pus toate fortele si mi-a mers. Un pic m-am ingrasat, dar experienta inca este si vreau sa joc fotbal."

Printre participanti a fost si un comentator sportiv cunoscut publicului de la noi.

Cristian FRISK, PARTICIPANT: "Foarte frumos, inedit, educativ. A fost doar o participare pentru un lucru inedit si pentru un pic de conditie fizica."

Un goalkeeper a facut cale lunga pentru a veni la Batalia Portarilor. Si-a pregatit si o tactica speciala, care a dat roade.

Victor GURAU, PARTICIPANT: "Am venit special din Romania pentru acest eveniment. Am putere mai mult in brate decat in picioare si am decis sa merg pe strategia asta."

Editia din acest an a adus si o surpriza participantilor. Invingatorul de la seniori se va bucura de o vacanta in Grecia.

Andrian BOGDAN, ORGANIZATOR: "Noi avem nevoie ca, copiii nostri sa creasca sanatosi, sa devine viitori campioni, iar asa un eveniment cred ca este de bun augur."

Printre cei prezenti a fost si Ambsadorul Ungariei la Chisinau, care pe timpuri a fost portar.

Sandor SZABO, AMBASADORUL UNGARIEI LA CHISINAU: "Sunt fost portar. Chiar si astazi, sunt antrenor de portari in tara unde locuiesc. In Moldova, in ultimele luni cat sunt aici am vazut multi portari tineri talentati."

Batalia Portarilor se desfasoara pentru al 8-lea an. Cei peste 80 de participanti au concurat la 4 categorii de varsta, pe un teren de 21 de metri.