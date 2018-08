In primul tur al competitiei de Mare Slem, cel mai bun tenisman moldovean, Radu Albot va juca cu australianul Nick Kyrgios

Albot ocupa locul 96 in topul mondial, iar adversarul sau – pozitia a 30-a. Va fi primul meci direct al celor doi tenismani. Pentru evolutia in prima etapa, fiecare jucator va incasa cate 54 de mii de dolari. Castigatorul se va califica in turul doi, iar premiul va creste pana la 93 de mii.

Albot are sansa unei intalniri istorice cu Roger Federer, daca va ajunge in turul 3.