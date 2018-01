In ultima zi din 2017, tehnicianul lui Arsenal a stabilit un record uluitor - VIDEO

Arsene Wenger, antrenorul lui Arsenal, a ajuns la 811 partide in Premier League, cu una mai mult decat Sir Alex Ferguson. Fotbalistii insa nu au reusit sa-i faca un cadou tehnicianului. Arsenal a remizat pe terenul celor de la West Bromwich, scor 1 la 1. Chiar daca tunarii au condus in minutul 83, gazdele au egalat imediat din penalty.

Tot ieri, Manchester City nu a reusit s-o invinga pe Crystal Palace, remizand, scor 0 la 0. Cetatenii au fost aproape chiar sa fie invinsi. Gazdele au beneficiat de un penalty in prelungirile partidei, insa goalkeeper-ul lui City a aparat. Seria victoriilor consecutive pentru cetateni in Premier League s-a oprit la 18. Manchester City este lider autoritar in campionatul Angliei, avand 59 de puncte.