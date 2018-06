Inainte de Campionatul Mondial de fotbal, in inchisorile din Peru s-a desfasurat mondialul puscariasilor - VIDEO

In inchisorile din Peru s-a desfasurat prima editie a Campionatului Mondial de fotbal intre penitenciare. Turneul a fost insa, mai degraba, unul national. La competitie au participat 17 echipe formate din femei si barbati din tot atatea inchisori peruane.

Fiecarei formatii i s-a alocat denumirea unei echipe nationale calificate la competitia din Rusia. Detinutii au jucat in echipamentele acestora si au ascultat imnurile nationale aferente inaintea fiecarei partide.

In timpul turneului, jucatorii au calatorit cu autobuze securizate, iar cand nu se aflau pe teren, acestia au fost nevoiti sa poarte catuse. In tribunele supravegheate de 200 de gardieni inarmati cu mitraliere, s-au aflat doar rudele jucatorilor.

Finala turneului a fost castigata de detinutii care au jucat sub titulatura "Peru", care s-au impus in fata celor care evoluau pentru "Rusia". Competitia a fost organizata pentru a stimula reabilitarea detinutilor in inchisorile supraaglomerate din intreaga tara, dar si pentru a sarbatori calificarea reprezentativei statului Peru la Campionatul Mondial.