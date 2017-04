Inca o echipa a promovat in Premier League. Newcastle United si-a castigat meciul de aseara si revine in esalonul superior - VIDEO

Newcastle United avea nevoie de o victorie in meciul cu Preston, de pe teren propriu, pentru a-si asigura locul 2 in Championship. Ayoze Perez a marcat deja in minutul 7, insa, in cateva momente, oaspetii au egalat. Newcastle a pus presiune pe defensiva adversa si, pe finalul reprizei, Atsu a lovit pentru 2 la 1.

In a doua jumatate a partidei, Newcastle a obtinut un penalty. Un jucator de la Preston a oprit mingea cu mainile, in careu, si a fost eliminat. Ritchie a transformat lovitura de la 11 metri, iar la urmatoarea faza ofensiva, Ayoze Perez a inscris inca o data si a completat victoria, scor 4 la 1. Astfel, echipa antrenata de Rafael Benitez promoveaza in Premier League, dupa ce a evoluat un sezon in Championship. Newcastle a fost de 4 ori campioana a Angliei, in trecut.