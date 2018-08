Inca o legenda a Spaniei s-a retras. David Silva a anuntat ca nu va mai juca pentru echipa nationala

David Silva a marcat unul din cele patru goluri ale Spaniei, in finala Campionatului European din 2012, contra Italiei. In total, el a inscris 37 de goluri si a dat 31 de pase decisive, in cele 129 de meciuri jucate in tricoul nationalei.

Mijlocasul a devenit campion mondial si de doua ori campion european, cu Spania. Silva a anuntat ca, de acum incolo, se va concentra pe evolutia pentru echipa de club, Manchester City.