Inca pas spre titlu. Manchester City s-a impus in derby-ul contra rivalei Manchester United chiar pe Old Trafford - VIDEO

Manchester City s-a impus cu 2 la 1 in fata rivalei din oras Manchester United. Pe Old Trafford, oaspetii au deschis scorul in minutul 43, insa United a egalat pana la pauza. Rashford a profitat de o greseala a defensivei cetatenilor.

City a preluat conducerea in debutul partii secunde. Otamendi a dat lovitura.

Gazdele puteau egala pe final, insa Ederson a salvat. S-a incheiat 2 la 1, iar Manchester City este lider in Premier League si are cu 11 puncte mai mult decat United. In celalalt derby disputat ieri, Liverpool a remizat pe teren propriu contra lui Everton, scor 1 la 1. Cel mai bun marcator din Premier League, Mohamed Salah, a inscris pentru gazde.

Everton a egalat in partea secunda. Wayne Rooney a stabilit scorul final, punctand din penalty. Dupa 16 etape disputate, Liverpool ocupa locul 4 in campionat cu 30 de puncte acumulate. Everton ocupa pozitia a 10-a in Premier League.