Inca un clasament in care Cristiano Ronaldo este lider incontestabil. Starul portughez al lui Real Madrid a fost desemant cel mai popular sportiv din lume, in topul ESPN - VIDEO

Grupul de analisti si jurnalisti ai televiziunii americane ESPN au creat, pentru a treia oara, un top al celor mai faimosi sportivi. Clasamentul a fost creat in baza a 3 factori: numarul de cautari pe internet, de urmaritori pe retele de socializare si banii castigati din publicitate. Fotbalistul lui Real Madrid, Cristiano Ronaldo a ocupat primul loc pentru al treilea an la rand.

Ronaldo a acumulat 100 de puncte in baza cautarilor pe internet, 40 de milioane de dolari facuti din publicitate, timp de un an, si are peste 120 de milioane de urmaritori pe Facebook.

Pe pozitia secunda in topul ESPN s-a clasat baschetbalistul echipei Cleveland, LeBron James, iar podiumul a fost completat de fotbalistul Barcelonei, Lionel Messi. In clasamentul ESPN al celor mai faimosi 100 de sportivi ai lumii se afla si o romanca – tenismena Simona Halep. Ea ocupa treapta a 77-a.

Halep a acumulat 39 de puncte in baza cautarilor pe internet, a facut, intr-un an, 8 milioane de dolari din publicitate, si are circa 1 milion 400 de mii de urmaritori pe Facebook.