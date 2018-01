Inca un fotbalist moldovean ar putea evolua la CSM Poli Iasi. Denis Rusu, portarul celor de la Zimbru Chisinau, se va afla in probe la gruparea antrenata de Flavius Stoican - VIDEO

Flavius STOICAN, ANTRENOR CSM POLI IASI: "O sa avem acceptul lui daca isi va rezilia contractul cu echipa la care este momentan. Denis Rusu se numeste. Este un portar pe l-am antrenat in 6 luni de zile la Zimbru Chisinau."

Gruparea CSM Poli Iasi se afla acum in cantonament in Antalya. Portarul moldovean ar urma sa se alature lotului iesenilor in Turcia.

La CSM Poli Iasi mai evolueaza un portar moldovean, Alexei Koshelev. Formatia antrenata de Flavius Stoican ocupa locul 8 in campionatul Romaniei.