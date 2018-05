Derby County a anuntat oficial, astazi, ca Lampard a semnat un contract pe 3 ani cu echipa. Este debutul fostului mijlocas in rol de antrenor. Ca fotbalist, acesta a evoluat cel mai mult la Chelsea. El a cucerit cu londonezii trei titluri in Anglia si o data Liga Campionilor. In sezonul urmator, Derby va juca in Championship.