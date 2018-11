Inca un meci groaznic pentru Bayern Munchen. In ultimele 3 partide din Campionat, bavarezii au obtinut doar 2 puncte - VIDEO

Un start istoric de modest pentru Bayern Munchen. Hegemonul Germanei isi complica soarta tot mai mult. Aseara bavarezii nu au putut sa mentina avantajul de doua goluri si au fost egalati pe final de meci. Scenariul partidei a fost unul de-a dreptul memorabil.

In minutul 17, fundasul Nicklas Sule a deschis scorul, peste 3 minute Thomas Muller a dublat avantajul lui Bayern. Insa cu putin timp inainte de finalul primei reprize, belgianul Lukebakio a redus din diferenta. Thomas Muller, a realizat dubla in minutul 58, performata rara in ultimul timp pentru atacantul german.

Fortuna Dusseldorf urma sa raspunda furtunos. Acelasi Lukebakio si-a trecut in cont primul hat-trick din cariera. In minutul 77, tanarul atacant a marcat pentru 3 la 2, iar in minutul 90+3 l-a trimis pe Manuel Neuer pentru a 3-a oara in knockout.

In schimb, Borussia Dormund si-a confirmat prima pozitie cu o noua victorie. De data asta, galben-negrii, s-au impus cu scorul de 2 la 1 in deplasarea de la Mainz. Dupa 12 etape, diferenta dintre Borussia si Bayern este de 9 puncte.