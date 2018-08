Inca un pas spre calificare. Nationala Moldovei de volei a invins clar Islanda in preliminariile Campionatului European - VIDEO

Nationala Moldovei s-a impus cu 3 la 0 contra Islandei in cel de-al doilea meci din preliminariile Campionatului European. Tricolorii au inceput perfect meciul si au inchis primul set la scorul de 25 la 12.

Gazdele nu au reusit sa revina nici in setul 2, cand Moldova s-a impus categoric, scor 25 la 11. Actul 3 a fost unul disputat, insa nationala noastra a reusit sa inchida partida in minim de seturi. Tricolorii s-au impus cu 25 la 22 si au 2 victorii dupa 2 meciuri in grupa C preliminara.

Miercuri, nationala Moldovei de volei va juca in deplasare contra Slovaciei.